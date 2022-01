Testa alta e passo veloce: le immagini del rientro di Djokovic in Serbia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Novak Djokovic è tornato in Serbia. Dopo aver lasciato l'Australia il tennista numero 1 al mondo ha fatto rientro in patria: ecco le immagini dall'aeroporto di Belgrado Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Novakè tornato in. Dopo aver lasciato l'Australia il tennista numero 1 al mondo ha fattoin patria: ecco ledall'aeroporto di Belgrado

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente serbo Vucic: 'Djokovic può tornare a testa alta nel suo Paese. Quelli che pensano di aver affermato p… - aldomontano0586 : Giammy tu solo sai quanto vali, guarda avanti, cammina come stai facendo sempre a testa alta, hai messo sempre il… - sportmediaset : #Allegri si può consolare: la Juve torna da San Siro a testa alta. #SportMediaset - twindiano70 : @trescogli Decidere se camminare a testa alta nel grande mondo degli uomini o gattonare chiusi in un piccolo mondo… - sofiarecupero : RT @__kohli__: Mattia restando nonostante tutto ha dimostrato quanto ci tiene davvero Non mollerà adesso, andrà avanti sempre a testa alta… -