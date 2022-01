Terzo appuntamento con “Back to school”: anticipazioni di martedì 18 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Torna con il Terzo appuntamento “Back to school”, martedì 18 gennaio in prima serata su Italia 1: ecco tutti i dettagli martedì 18 gennaio in prima serata su Italia 1, Terzo appuntamento con “Back to school”, il programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. Questa settimana, i Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Paola Caruso, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta e Totò Schillaci. Inoltre, “rimandati” dalla puntata precedente, Flavia Vento e Scintilla. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Torna con ilto”,18in prima serata su Italia 1: ecco tutti i dettagli18in prima serata su Italia 1,con “to”, il programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. Questa settimana, i Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Paola Caruso, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta e Totò Schillaci. Inoltre, “rimandati” dalla puntata precedente, Flavia Vento e Scintilla. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni ...

Advertising

mengonimarco : Il nuovo appuntamento fisso del mercoledì? Trovare uno spoiler per #ilRiff del giorno dopo. Domani con me, per il t… - Enzo_diPerna : RT @Ob_Comune: Terzo appuntamento dello Speciale #PostIt. Quello di oggi, firmato @G_dimanno, riguarda la durata dell'incarico del Preside… - MusicTvOfficial : Martedì 18 gennaio in prima serata su Italia 1, terzo appuntamento con #BacktoSchool condotto da @NicoSavi. Questa… - zazoomblog : Non mi lasciare anticipazioni secondo appuntamento con in onda il terzo e quarto episodio: Elena farà un’importante… - gazzettamantova : Sci giovanile, le squadre mantovane protagoniste nelle gare d’esordio della stagione Sportime domina al Tonale, lo… -