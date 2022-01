Teo Mammucari, il dramma familiare mai rivelato prima: “… non ci parliamo” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Teo Mammucari ha raccontato un aneddoto riguardante la sua vita privata durante le riprese della seconda puntata di “C’è posta per te” Il simpaticissimo showman nato nella nostra capitale è stato uno dei personaggi che ha partecipato all’ultimo appuntamento di “C’è posta per te”. Il programma condotto da Maria De Filippi è ripartito da un paio di settimane, ma già dalle prime battute si è preannunciata una stagione emozionante e ricca di colpi di scena. Teo Mammucari (Instagram)Fino al mese di dicembre invece, Teo è stato tra i protagonisti assoluti di “Tu si que vales”. All’interno del format guidato dalla sempre stupenda Belen Rodriguez, il comico ha vestito i panni del giudice al fianco di Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Con la sua presenza ha regalato grandi risate ai telespettatori, i quali saranno senz’altro felici ... Leggi su topicnews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Teoha raccontato un aneddoto riguardante la sua vita privata durante le riprese della seconda puntata di “C’è posta per te” Il simpaticissimo showman nato nella nostra capitale è stato uno dei personaggi che ha partecipato all’ultimo appuntamento di “C’è posta per te”. Il programma condotto da Maria De Filippi è ripartito da un paio di settimane, ma già dalle prime battute si è preannunciata una stagione emozionante e ricca di colpi di scena. Teo(Instagram)Fino al mese di dicembre invece, Teo è stato tra i protagonisti assoluti di “Tu si que vales”. All’interno del format guidato dalla sempre stupenda Belen Rodriguez, il comico ha vestito i panni del giudice al fianco di Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Con la sua presenza ha regalato grandi risate ai telespettatori, i quali saranno senz’altro felici ...

