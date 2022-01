Tennis: ritorno anticipato in Australia per Djokovic 'nelle giuste circostanze' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Berlino, 17 gen. (Adnkronos) - Novak Djokovic potrebbe fare un ritorno in Australia prima del previsto nonostante il serbo debba affrontare un divieto di tre anni dal paese, secondo il primo ministro Scott Morrison. Il numero uno del Tennis mondiale, a quota 20 titoli del Grande Slam con Rafael Nadal e Roger Federer, ha visto il suo visto cancellato per la seconda volta domenica per motivi di salute pubblica. Djokovic ha cercato di ribaltare la decisione originale di rifiutare il suo ingresso in Australia, a causa del suo status di non vaccinato e delle regole del coronavirus del paese. Questo impedisce al 34enne serbo di difendere il suo titolo all'Australian Open, oltre ad un divieto automatico di tre anni dal paese ai sensi della legge sull'immigrazione, a meno che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Berlino, 17 gen. (Adnkronos) - Novakpotrebbe fare uninprima del previsto nonostante il serbo debba affrontare un divieto di tre anni dal paese, secondo il primo ministro Scott Morrison. Il numero uno delmondiale, a quota 20 titoli del Grande Slam con Rafael Nadal e Roger Federer, ha visto il suo visto cancellato per la seconda volta domenica per motivi di salute pubblica.ha cercato di ribaltare la decisione originale di rifiutare il suo ingresso in, a causa del suo status di non vaccinato e delle regole del coronavirus del paese. Questo impedisce al 34enne serbo di difendere il suo titolo all'n Open, oltre ad un divieto automatico di tre anni dal paese ai sensi della legge sull'immigrazione, a meno che ...

