Tennis | Ocleppo | ' spero che gli Australian Open parlino azzurro'

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Speriamo che questi, c'è Berrettini, Sonego, e non dimentichiamo Sinner che può arrivare in fondo". E' l'auspicio di Gianni, exta e commentatore sportivo, all'Adnkronos, dopo la prima giornata di gare sul cemento di Melbourne. "Berrettini ha vinto in 4 set in maniera abbastanza difficile, guardando al tabellone, senza Djokovic, potrebbe puntare ai quarti senza grandi problemi. Sonego ha regolato in 3 set Sam Querrey che anche nel torneo precedente ha perso nettamente, adesso può approfittare del tabellone, ha le carte in regola per andare avanti", prosegue. "Mi spiace per l'uscita di Fognini (contro lo statunitense Brandon Nakashima ndr), ma gli resta il doppio, la scorsa settimana con Bolelli sono arrivati in ...

E' l'auspicio di Gianni Ocleppo, ex tennista e commentatore sportivo, all'Adnkronos, dopo la prima giornata di gare sul cemento di Melbourne. "Berrettini ha vinto in 4 set in maniera abbastanza ...
Roma, 17 gen. "Questo Australian Open la sorpresa ce l'ha già avuta, la non partecipazione di Djokovic che da questa vicenda non ne è certo uscito bene. Non mi ...