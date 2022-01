Tennis | Ocleppo | ' dopo l' uscita di scena di Djokovic vedo Nadal favorito n 1' **

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Fuoripenso chesia ilnumero uno per gli Australian Open, è partito con il piede giusto, Federer non gioca e lui si è preparato al meglio". E' il pronostico di Gianni, ex tennista e commentatore sportivo all'Adnkronos, che vede il tennista maiorchino, vincitore a Melbourne nel 2009, in pole per un successo nella prima prova stagionale dello Slam. "Certo, il cemento non è la superficie su cuisi esprime al meglio, e ci sono anche altri tennisti molto forti, ma per l'esperienza e il bagaglio che ha lo, poi ha anche il vantaggio di aver giocato poco", aggiunge.

Vince tre challenger in Italia insieme a Julian, figlio del Gianni davisman negli anni 80. ... Ilitaliano è cresciuto in modo incredibile e i risultati li abbiamo visti tutti . Coppa ...L'unica partita persa recentemente dal numero 1 delmondiale, ricorda, 'è stata la finale degli Us Open, contro Medvedev che non lo aveva mai sconfitto. In quel caso aveva tutto il ...E' l'auspicio di Gianni Ocleppo, ex tennista e commentatore sportivo, all'Adnkronos, dopo la prima giornata di gare sul cemento di Melbourne. "Berrettini ha vinto in 4 set in maniera abbastanza ...Roma, 17 gen. "Questo Australian Open la sorpresa ce l'ha già avuta, la non partecipazione di Djokovic che da questa vicenda non ne è certo uscito bene. Non mi ...