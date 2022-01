Tennis | Ocleppo | ' Djokovic indifendibile | farlo giocare sarebbe stato ingiusto'

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Questo Australian Open la sorpresa ce l'ha già avuta, la non partecipazione diche da questa vicenda non ne è certo uscito bene. Non mi sembra si sia mai parlato così tanto disui giornali e in tv dai tempi dell'aggressione a Monica Seles ad Amburgo. L'Australian Open è diventato lo Slam più famoso del mondo". E' quanto afferma Gianni, exta e commentatore sportivo, all'Adnkronos. "Novak avrebbe dovuto dire con chiarezza se era o meno vaccinato, e senza ambiguità avrebbe dovuto subito comunicare la sua positività al Covid a dicembre, è-prosegue-.stata anche una ingiustizia verso i cittadini australiani, e verso i suoi colleghi che ...

Vince tre challenger in Italia insieme a Julian, figlio del Gianni davisman negli anni 80. ... Ilitaliano è cresciuto in modo incredibile e i risultati li abbiamo visti tutti . Coppa ...L'unica partita persa recentemente dal numero 1 delmondiale, ricorda, 'è stata la finale degli Us Open, contro Medvedev che non lo aveva mai sconfitto. In quel caso aveva tutto il ...E' l'auspicio di Gianni Ocleppo, ex tennista e commentatore sportivo, all'Adnkronos, dopo la prima giornata di gare sul cemento di Melbourne. "Berrettini ha vinto in 4 set in maniera abbastanza ...Roma, 17 gen. "Questo Australian Open la sorpresa ce l'ha già avuta, la non partecipazione di Djokovic che da questa vicenda non ne è certo uscito bene. Non mi ...