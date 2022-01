Tennis: Novak Djokovic accolto da eroe al suo ritorno in quel di Belgrado (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’odissea è definitivamente terminata, anche se, ovviamente, le polemiche non si placheranno. Novak Djokovic nella giornata d’apertura degli Australian Open ha fatto il suo ritorno in madre patria, atterrando in quel di Belgrado dopo una lunghissima attesa in Oceania per poter partecipare al primo Slam stagionale. Il Tennista numero uno al mondo è arrivato in Serbia all’aeroporto della Capitale, uscendo dal Terminal da una porta posteriore per evitare la folla che lo acclamava. Il beniamino del pubblico è stato accolto dai suoi tifosi, infatti, come un eroe: tantissimi ad aspettarlo, molti i cartelloni e gli striscioni di dedica per il leader del ranking ATP. Australian Open 2022, risultati tabellone uomini 17 gennaio: bene Nadal, Berrettini, Zverev e ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’odissea è definitivamente terminata, anche se, ovviamente, le polemiche non si placheranno.nella giornata d’apertura degli Australian Open ha fatto il suoin madre patria, atterrando indidopo una lunghissima attesa in Oceania per poter partecipare al primo Slam stagionale. Ilta numero uno al mondo è arrivato in Serbia all’aeroporto della Capitale, uscendo dal Terminal da una porta posteriore per evitare la folla che lo acclamava. Il beniamino del pubblico è statodai suoi tifosi, infatti, come un: tantissimi ad aspettarlo, molti i cartelloni e gli striscioni di dedica per il leader del ranking ATP. Australian Open 2022, risultati tabellone uomini 17 gennaio: bene Nadal, Berrettini, Zverev e ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Ora è davvero ufficiale: Novak Djokovic non farà ulteriori ricorsi e lascerà l'Australia! ???????? Scopri di più:… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - tvdellosport : ??La Corte Federale australiana ha respinto all'unanimità l'appello di Novak #Djokovic contro il ritiro del visto.… - BomprezziMarco : RT @Eurosport_IT: Nuovi problemi in vista per Novak Djokovic... ?????? Roland Garros, cambiano le regole in Francia ?? - OnofrioDG1 : RT @ChanceGardiner: Alize Cornet, la numero 61 del tennis femminile, ha dichiarato: 'So troppo poco per giudicare la situazione. Quello che… -