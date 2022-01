Tennis | Nick Kyrgios | “Nel 2022 non giocherò la stagione sul rosso”

(Di lunedì 17 gennaio 2022), in una maniera un po’ particolare, che però si rifà perfettamente allo stile del personaggio ha annunciato che durante l’arco delnon sarà in alcun modo protagonista dellasulla terra rossa. Ilta di Canberra, che intanto domani sfiderà il britannico Broady nel primo turno degli Australian Open, ha detto in conferenza stampa: “Nella mia agenda ci sono un paio di tornei fra qualche settimana, ma posso già dire che quest’anno non viaggerò nécosì tanto come fatto in passato”. Sul discorso terra rossa precisa: “Non è una cosa che mi attrae come in passato, il fatto di giocare su quella superficie. All’inizio della carriera mi serviva, sia per macinare punti sia per macinare gioco, ma ora: non mi vedo a fare scambi di 30 tiri ...

Advertising

fbcerullo : @enzo6619 @FDegio @ladyonorato Nessuna trappola, si sapeva che ci sarebbero stati problemi (almeno chi segue il ten… - ladyoftennis : @Kjj_it @marpipro @andreavianel Carlo ascolta, dal mio nick puoi dedurre che un pò di tennis ci capisco, e la quest… - FerdiConte : Nick Kyrgios rivela: 'Novak Djokovic mi ha contattato, non dà fastidio a nessuno' - Nick_Nicola29 : @Fabopolis Le regole non sono uguali per tutti….senza i miliardi che fa girare D non gli sarebbe nemmeno arrivato i… - msn_italia : Novak Djokovic, dura reazione di Nick Kyrgios alla sentenza -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Nick

OA Sport

Spero che adesso possiamo tutti concentrarci sule sul torneo che amo". Il capo del collegio difensivo,Wood, ha provato disperatamente a ribaltare la (molto discutibile) tesi del ...... che potrebbe vederlo al numero 1 in caso di trionfo; una volta superato Henri Laaksonen, davanti a sé potrebbe presentarsiKyrgios , a sua volta impegnato contro Liam Broady . INCONTRI WTA Nel ...Nick Kyrgios, in una maniera un po’ particolare, che però si rifà perfettamente allo stile del personaggio ha annunciato che durante l’arco del 2022 non sarà in alcun modo protagonista della stagione ...When is Liam Broady vs Nick Kyrgios on and what time does it start? Liam Broady vs Nick Kyrgios will take place on Tuesday 18 th January, 2022 – not before 08:00 (UK) Where is Liam Broady vs Nick ...