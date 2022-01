Tennis: Francia chiude la porta a 'non vaccinati', Djokovic rischia di perdere anche Roland Garros (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Il pass vaccinale, adottato domenica sera in Francia, sarà applicabile agli atleti professionisti stranieri. Novak Djokovic, appena espulso dall'Australia, potrebbe quindi essere privato anche del Roland-Garros. Il campione serbo, non ancora vaccinato, vede il suo calendario complicarsi sempre di più. Qualsiasi atleta, anche professionista, che arriva per una competizione in Francia, come per il Roland-Garros (ma anche per il Sei Nazioni o la Champions League), deve essere vaccinato per entrare in un palazzetto, ha precisato il Ministro Delegato allo Sport Roxana Maracineanu dopo l'adozione del pass vaccinale. "Il pass vaccinale è stato adottato. Non appena la legge sarà promulgata, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Il pass vaccinale, adottato domenica sera in, sarà applicabile agli atleti professionisti stranieri. Novak, appena espulso dall'Australia, potrebbe quindi essere privatodel. Il campione serbo, non ancora vaccinato, vede il suo calendario complicarsi sempre di più. Qualsiasi atleta,professionista, che arriva per una competizione in, come per il(maper il Sei Nazioni o la Champions League), deve essere vaccinato per entrare in un palazzetto, ha precisato il Ministro Delegato allo Sport Roxana Maracineanu dopo l'adozione del pass vaccinale. "Il pass vaccinale è stato adottato. Non appena la legge sarà promulgata, ...

