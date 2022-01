Tennis | Fognini e Caruso eliminati al primo turno agli Australian Open

Advertising

Agenzia_Ansa : Australian Open: Berrettini e Giorgi passano al secondo turno. Fognini e Paolini fuori al primo turno. Impresa di L… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Australian Open: Berrettini e Giorgi passano al secondo turno. Fognini e Paolini fuori al primo turno. Impresa di Lucia B… - FilippoCarmigna : Tennis: scatta l'Australian Open, Berrettini e Giorgi passano: Fognini fuori - Direttaofficial : ??Il day 1 degli italiani a Melbourne?? Berrettini ? Caruso ? Giorgi? Bronzetti? Fognini? Trevisan? Paolini? Sonego?… - GiusPecoraro : RT @Agenzia_Ansa: Australian Open: Berrettini e Giorgi passano al secondo turno. Fognini e Paolini fuori al primo turno. Impresa di Lucia B… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Fognini

La sorpresa in negativo è il ko al primo turno diche ha ceduto 6 - 1, 6 - 4, 6 - 4 all'olandese Tallon Griekspoor. Il ligure, n.32 del mondo, alla presenza numero sedici in tabellone con ...... Martina Trevisan e Lucia Bronzetti accedono al secondo turno degli Australian Open di. [ ... Anche Fabioesce di scena al primo turno: il 34enne di Arma di Taggia, 32 Atp, è stato battuto ...Sorrisi e delusioni nel primo turno degli Australian Open. Matteo Berrettini fatica contro il 20enne statunitense Brandon Nakashima (n.68) superandolo alla fine per 4-6 6-2 ...Diretta Australian Open 2022 streaming video tv: orario e risultato della prima giornata del torneo, lo Slam di tennis a Melbourne prende il via.