Tennis, Djokovic espulso dall’Australia. Cosa succede ora? (Di lunedì 17 gennaio 2022) La decisione nella giornata di ieri Novak Djokovic non giocherà gli Australian Open. La decisione definitiva è arrivata nelle prime ore della giornata di ieri, 16 gennaio. Il giocatore, non vaccinato e che era arrivato nel paese con una esenzione (non riconosciuta dal Governo Astraliano, ma solo da Tennis Australia) ha lasciato già ieri il paese. Il numero uno al Mondo non potrà difendere il titolo e la domanda che molti si pongono è dove giocherà adesso. Intanto. in Serbia è stato esposto un cartellone a suo sostegno e ha parlato subito la famiglia che ha rilasciato un comunicato. “Speravamo che prevalesse la giustizia, l’interesse pubblico non dovrebbe servire come pretesto per la decisione che è stata presa alla fine. La politica ha prevalso sullo sport. Adesso dobbiamo sostenerlo più che mai, la forza che ha dimostrato in questa battaglia ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) La decisione nella giornata di ieri Novaknon giocherà gli Australian Open. La decisione definitiva è arrivata nelle prime ore della giornata di ieri, 16 gennaio. Il giocatore, non vaccinato e che era arrivato nel paese con una esenzione (non riconosciuta dal Governo Astraliano, ma solo daAustralia) ha lasciato già ieri il paese. Il numero uno al Mondo non potrà difendere il titolo e la domanda che molti si pongono è dove giocherà adesso. Intanto. in Serbia è stato esposto un cartellone a suo sostegno e ha parlato subito la famiglia che ha rilasciato un comunicato. “Speravamo che prevalesse la giustizia, l’interesse pubblico non dovrebbe servire come pretesto per la decisione che è stata presa alla fine. La politica ha prevalso sullo sport. Adesso dobbiamo sostenerlo più che mai, la forza che ha dimostrato in questa battaglia ...

Advertising

angelomangiante : Il caso #Djokovic cominciato male e finito peggio. Più si approfondivano i documenti e più emergevano lati oscuri.… - Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - LiaCapizzi : Con l'espulsione di Djokovic si chiude una vicenda disonorevole. Ha sbagliato lui, tra irresponsabilità e superfici… - gazzettamantova : Djokovic, Salvatore Caruso giocherà gli Australian Open: 'Dispiace per lui, ma ora penso solo al mio match' Come ci… - SSaponelli : Djokovic un simbolo da abbattere! Anche la Francia non gli permetterà di giocare il Roland Garros. Se Nadal e gli a… -