Tendenza piumini couture

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Piumino corto o piumino lungo? Questo inverno 2021-2022 ciò che conta è che abbia carattere. Caldo, avvolgente, tecnico. Ma dall’animo(anche nello styling). Come i 12 modelli selezionati per il servizio di Amica Pensiero Leggero. Duvet, parka e giacconi imbottiti danzano con tutu da ballerina, abiti da sera, vestiti impalpabili. In un equilibrio di consistenze che gioca con piume e tulle, volumi micro e macro.. Due pesi e due misure. Giaccone over di piumino a motivi animalier, Dolce & Gabbana. Colori e fantasie Lalogo torna forte a segnare la moda di stagione. Per Fendi si traduce in un piumino di canvas dove le FF campeggiano su canvas ton sur ton. Eccentrico e protagonista, il modello extra long con motivi animalier di Dolce & Gabbana si accorcia stratigicamente, spezzato da una zip in vita. Anche Miu Miu opta per lo ...