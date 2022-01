Tempesta d’amore | anticipazioni 18 gennaio | la strategia di Christoph

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedescache martedì 182022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati.18Ariane rallenterà i piani di. Werner, dal canto suo, sarà sempre più pensieroso.cercherà di mettere a punto ogni dettaglio del suo piano, per evitare spiacevoli inconvenienti. Avrà già in mente una soluzione per accelerare il declino della sua nemica. (l’articolo continua dopo la foto.) Alfons sarà particolarmente arrabbiato, in quanto Hildegard continua a mostrare parecchia attrazione ...