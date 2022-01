Tamponi gratuiti per alunni in autosorveglianza: non vengono richiesti dati sullo stato vaccinale. FAQ Garante Privacy (Di lunedì 17 gennaio 2022) Test antigenici rapidi gratuiti o a prezzi calmierati per le scuole. Quali dati devono essere forniti? In base al quadro normativo vigente l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi - risponde il Garante per la Privacy - è prevista per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sottoposti ad autosorveglianza, dietro prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, nonché per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Test antigenici rapidio a prezzi calmierati per le scuole. Qualidevono essere forniti? In base al quadro normativo vigente l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi - risponde ilper la- è prevista per glidelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sottoposti ad, dietro prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, nonché per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica. L'articolo .

Advertising

myrtamerlino : Tutti vogliono le #scuole, giustamente, aperte. Ma perché non siamo stati in grado di metterle in sicurezza?Sistemi… - orizzontescuola : Tamponi gratuiti per alunni in autosorveglianza: non vengono richiesti dati sullo stato vaccinale. FAQ Garante Priv… - ArtemisDia1 : RT @laperlaneranera: “????O siamo Pazzi noi, o in Italia state vivendo una Psicosi Collettiva” In Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia, Dani… - TecnicaScuola : Auto-sorveglianza Covid, quali dati servono per fruire dei tamponi gratuiti? FAQ del Garante privacy --… - linolamb : RT @laperlaneranera: “????O siamo Pazzi noi, o in Italia state vivendo una Psicosi Collettiva” In Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia, Dani… -