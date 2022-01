Tamponi fai da te: cosa sono, come e quando si usano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un 2022 che è iniziato all’insegna del dilagare della pandemia con la variante Omicron e che ha richiesto una quantità massiccia di test per far fronte ai contagi e al processo di tracciamento. Ed è così che i Tamponi fai da te hanno iniziato a diffondersi rapidamente e ad assumere un’importanza sempre maggiore. Utilizzarli è molto semplice ma è necessario conoscere alcune informazioni dalle quali non si può prescindere. cosa sono i Tamponi fai da te Si tratta di test antigenici certificati, che è possibile acquistare in farmacia e nella grande distribuzione, oltreché online. Il kit presente all’interno della scatola fornita al momento dell’acquisto contiene un tampone sterile per campioni nasali, una striscia per il test e un contenitore con la soluzione tampone di estrazione. sono inoltre presenti i ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un 2022 che è iniziato all’insegna del dilagare della pandemia con la variante Omicron e che ha richiesto una quantità massiccia di test per far fronte ai contagi e al processo di tracciamento. Ed è così che ifai da te hanno iniziato a diffondersi rapidamente e ad assumere un’importanza sempre maggiore. Utilizzarli è molto semplice ma è necessario conoscere alcune informazioni dalle quali non si può prescindere.fai da te Si tratta di test antigenici certificati, che è possibile acquistare in farmacia e nella grande distribuzione, oltreché online. Il kit presente all’interno della scatola fornita al momento dell’acquisto contiene un tampone sterile per campioni nasali, una striscia per il test e un contenitore con la soluzione tampone di estrazione.inoltre presenti i ...

