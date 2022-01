Tamponi e mascherine | il rimborso ha un buco | sono detraibili ma serve lo scontrino parlante

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ecco come fare per riavere indietro una parte della spesa effettuata. Il tagliando solo in farmacia e nei supermercati che si attrezzano

Advertising

antoguerrera : Visto che ormai l’Italia ???? (e la Francia) hanno più contagi di #Coronavirus di Regno Unito ????, anche in rapporto a… - ilquotidianoweb : #Covid, #tamponi e #mascherine: la sindrome #cinese - iltirreno : ?? La guida su come avere i rimborsi delle spese sostenute - susannawalters9 : RT @GMorenghi: La Divina Commedia Vaccinale... #COVID19 #vaccino #pandemia #mascherine #Montagnier #tamponi #novax #Norimberga2 #g… - SlobodaSrbiji : RT @GMorenghi: La Divina Commedia Vaccinale... #COVID19 #vaccino #pandemia #mascherine #Montagnier #tamponi #novax #Norimberga2 #g… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi mascherine

Dunque smettiamola di fare iagli asintomatici. Non è che tutti i giorni bisogna misurarsi ... con le dovute cautele e cioè con l'uso delle. Lo stesso Fauci ha detto che tutti ...'Bastaagli asintomatici' 'Bastaagli asintomatici, basta scuole chiuse anche nei ... con le dovute cautele, ovviamente, cioè l'uso delleche ormai non fanno più paura a ...La domanda di termoscanner, le Ffp2 e altro: la produzione asiatica cresce e nelle aziende cinesi è boom di assunzioni ...Quarantena e nuove regole per i vaccinati: le ha annunciate Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. “Basta tamponi agli asintomatici, basta scuole chiuse anche nei comuni in zona rossa, basta bolle ...