Tamponi a casa, quarantena e isolamento: cosa cambia a breve (13 Regioni verso la zona arancione) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per ora non si cambia, il sistema a colori resta così com'è nonostante il pressing delle Regioni, che chiedono al governo di introdurre modifiche su restrizioni, Tamponi, isolamento e non solo. La zona arancione e la zona rossa, le... Leggi su today (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per ora non si, il sistema a colori resta così com'è nonostante il pressing delle, che chiedono al governo di introdurre modifiche su restrizioni,e non solo. Lae larossa, le...

Advertising

carlo_ponzano : @MarcoNicolosi90 @RaffaellaPace @ladyonorato Sì la solita storia della 'sicurezza degli altri'... Ho fatto il covid… - alvanofabio : RT @ArditoAspetto: Persona normale: prendi il Covid, ti curi a casa (come hai fatto per tutte le influenze della tua vita), guarisci. Cogli… - QuestoTizio : RT @ArditoAspetto: Persona normale: prendi il Covid, ti curi a casa (come hai fatto per tutte le influenze della tua vita), guarisci. Cogli… - Kasaphan : RT @ArditoAspetto: Persona normale: prendi il Covid, ti curi a casa (come hai fatto per tutte le influenze della tua vita), guarisci. Cogli… - LoJamesiano : 2 positivi in classe, una di questi due è seduta dietro di me fortuna che avevo la scorta di tamponi rapidi in casa… -