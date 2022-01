Tampone fai-da-te, quanto sono attendibili? Test di terza generazione, Omicron e salivari: domande e risposte (Di lunedì 17 gennaio 2022) Basta code interminabili davanti alle farmacie. L?Emilia-Romagna anticipa le altre regioni e semplifica le regole: per uscire dalla quarantena Covid basterà un Test fai da te. Il... Leggi su ilmattino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Basta code interminabili davanti alle farmacie. L?Emilia-Romagna anticipa le altre regioni e semplifica le regole: per uscire dalla quarantena Covid basterà unfai da te. Il...

Advertising

sbonaccini : Da mercoledì 19 gennaio in @RegioneER basterà il tampone fai da te per inizio e fine isolamento, registrando esito… - ilbomba_ : RT @madforfree: @sbonaccini @RegioneER Perché è così poco laico? Il tampone fai-da-te è iniziativa lodevole, adottata da tutti i Paesi civ… - TerrinoniL : Covid, i dubbi degli esperti sul tampone fai-da-te: “Il prelievo è impreciso' - MoniShantiRani : RT @madforfree: @sbonaccini @RegioneER Perché è così poco laico? Il tampone fai-da-te è iniziativa lodevole, adottata da tutti i Paesi civ… - Paolo5507 : @sbonaccini @RegioneER Come si fa a registrare sul fascicolo l'esito del tampone fai-da-te? Che procedura si deve usare? -