Suppletive Roma, vince la candidata del Pd Cecilia D'Elia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Va alla candidata del Partito Democratico , Cecilia D'Elia , la vittoria nelle Suppletive nel collegio Roma 1 , per l'elezione di un nuovo deputato dopo che Roberto Gualtieri ha lasciato il seggio in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 gennaio 2022) Va alladel Partito Democratico ,D', la vittoria nellenel collegio1 , per l'elezione di un nuovo deputato dopo che Roberto Gualtieri ha lasciato il seggio in ...

Advertising

ItaliaViva : #Suppletive a Roma. A scrutinio ancora non ultimato siamo sopra il 14%. E grazie a @valerio_casini per averci messo… - Ettore_Rosato : I primi dati, nonostante la bassa affluenza, segnano un risultato straordinario per @ItaliaViva nelle #suppletive d… - TeresaBellanova : Nonostante la bassa affluenza @ItaliaViva segna un risultato straordinario nelle suppletive di Roma raggiungendo un… - SelmiLuisa : RT @BubuCc3: #Suppletive Roma, complimenti a @ceciliadelia del @pdnetwork che vince con il 60%. Il candidato di @ItaliaViva, @valerio_casin… - DiegoNatoli2 : RT @LucillaMasini: Suppletive di Roma, vince Cecilia D'Elia del Pd. Ma davvero i leghisti speravano che vincesse la Matone, dopo che Salvin… -