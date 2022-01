Suppletive Roma: vince d'Elia del Pd. Flop affluenza: al voto solo l'11,3% (Di lunedì 17 gennaio 2022) E' la candidata del Pd Cecilia d'Elia a vincere le elezioni per le Suppletive del collegio del centro storico di Roma per la Camera dei deputati. Prenderà il seggio lasciato libero da Roberto ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 17 gennaio 2022) E' la candidata del Pd Cecilia d're le elezioni per ledel collegio del centro storico diper la Camera dei deputati. Prenderà il seggio lasciato libero da Roberto ...

Advertising

TeresaBellanova : Nonostante la bassa affluenza @ItaliaViva segna un risultato straordinario nelle suppletive di Roma raggiungendo un… - ItaliaViva : #Suppletive a Roma. A scrutinio ancora non ultimato siamo sopra il 14%. E grazie a @valerio_casini per averci messo… - Ettore_Rosato : I primi dati, nonostante la bassa affluenza, segnano un risultato straordinario per @ItaliaViva nelle #suppletive d… - statodelsud : Suppletive Roma, D’Elia (Pd) vince col 59,4% dei voti - Pino__Merola : Suppletive Roma, D’Elia (Pd) vince col 59,4% dei voti -

Ultime Notizie dalla rete : Suppletive Roma Suppletive Roma: vince d'Elia del Pd. Flop affluenza: al voto solo l'11,3% E' la candidata del Pd Cecilia d'Elia a vincere le elezioni per le suppletive del collegio del centro storico di Roma per la Camera dei deputati. Prenderà il seggio lasciato libero da Roberto Gualtieri ad ottobre quando è stato eletto sindaco della Capitale. D'Elia ...

Suppletive Roma: vince D'Elia (Pd), ma l'affluenza alle urne crolla all'11,3% La responsabile Pari opportunità dei Dem entra in Parlamento al posto del neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

Suppletive, chiusi i seggi a Roma: affluenza definitiva all'11,33% TGCOM Roma,seggio Camera a Cecilia D'Elia Pd 1.17 Roma,seggio Camera a Cecilia D'Elia Pd Cecilia D'Elia del Pd ha vinto le ele- zioni suppletive di Roma centro con il 59,43% dei consensi, conquistando il seggio alla Camera dei deputati lascia- ...

Elezioni suppletive Roma: vince Cecilia D’Elia (PD). Astensione record Con il 59,4% delle preferenze e quasi il 90% dei cittadini astenuti dal voto Cecilia D’Elia, candidata del PD, ha vinto le elezioni suppletive ...

E' la candidata del Pd Cecilia d'Elia a vincere le elezioni per ledel collegio del centro storico diper la Camera dei deputati. Prenderà il seggio lasciato libero da Roberto Gualtieri ad ottobre quando è stato eletto sindaco della Capitale. D'Elia ...La responsabile Pari opportunità dei Dem entra in Parlamento al posto del neo sindaco di, Roberto Gualtieri1.17 Roma,seggio Camera a Cecilia D'Elia Pd Cecilia D'Elia del Pd ha vinto le ele- zioni suppletive di Roma centro con il 59,43% dei consensi, conquistando il seggio alla Camera dei deputati lascia- ...Con il 59,4% delle preferenze e quasi il 90% dei cittadini astenuti dal voto Cecilia D’Elia, candidata del PD, ha vinto le elezioni suppletive ...