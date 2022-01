Suppletive Roma, vince Cecilia D’Elia ( e l’astenzionismo) (Di lunedì 17 gennaio 2022) A distanza di una manciata di settimane dalle amministrative di ottobre che hanno portato all’elezione di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma, il responso delle urne per le elezioni suppelitive che si sono svolte nel municipio I domenica 16 gennaio, non cambia. I residenti del collegio di Trionfale erano chiamati a esprimersi su chi dovesse andare a coprire il seggio alla Camera lasciato vacante dal neosindaco. vince, certo, la candidata del centro sinistra Cecilia D’Elia che batte la magistrata Simonetta Matone, già candidata vicesindaca con Enrico Michetti e attuale capogruppo della Lega in Campidoglio che si ferma al 22,40%. Alle loro spalle, Valerio Casini, candidato di Azione e Italia dei Valori che prende circa il 13%. Dietro di loro, Beatrice Gamberini di Potere al Popolo col 3,20% e Lorenzo Vanni della ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 17 gennaio 2022) A distanza di una manciata di settimane dalle amministrative di ottobre che hanno portato all’elezione di Roberto Gualtieri a sindaco di, il responso delle urne per le elezioni suppelitive che si sono svolte nel municipio I domenica 16 gennaio, non cambia. I residenti del collegio di Trionfale erano chiamati a esprimersi su chi dovesse andare a coprire il seggio alla Camera lasciato vacante dal neosindaco., certo, la candidata del centro sinistrache batte la magistrata Simonetta Matone, già candidata vicesindaca con Enrico Michetti e attuale capogruppo della Lega in Campidoglio che si ferma al 22,40%. Alle loro spalle, Valerio Casini, candidato di Azione e Italia dei Valori che prende circa il 13%. Dietro di loro, Beatrice Gamberini di Potere al Popolo col 3,20% e Lorenzo Vanni della ...

ItaliaViva : #Suppletive a Roma. A scrutinio ancora non ultimato siamo sopra il 14%. E grazie a @valerio_casini per averci messo… - Ettore_Rosato : I primi dati, nonostante la bassa affluenza, segnano un risultato straordinario per @ItaliaViva nelle #suppletive d… - TeresaBellanova : Nonostante la bassa affluenza @ItaliaViva segna un risultato straordinario nelle suppletive di Roma raggiungendo un… - _FrancescoLuna : La lista Calenda, con l'appoggio di Renzi, alle comunali a Roma Centro prese il 28%. La stessa alleanza, con il sim… - g_zerbato : RT @horusarcadia: a Roma suppletive è stato un unanime: ATTACCATEVE AR CAZZO -