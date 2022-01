Suppletive Roma, larga vittoria di D’Elia (Pd) con quasi il 60%. Il centrodestra si ferma al 22%. Ma dilaga l’astensionismo: vota solo l’11% (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sarà la candidata del Pd, Cecilia D’Elia, a prendere il posto lasciato libero dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla Camera. È stata lei, infatti, la più votata dai Romani alle Suppletive di domenica che l’hanno vista ottenere un largo consenso, il 59,43%, rispetto ai candidati degli altri schieramenti politici. Simonetta Matone, capogruppo della Lega in Campidoglio e sostenuta dal centrodestra unito, si è fermata al 22,42%, Valerio Casini di Italia Viva ha invece ottenuto il 12,93%. Seguono staccati Beatrice Gamberini, al 3,24%, e Lorenzo Vanni, all’1,97%. Un voto fortemente influenzato, però, dall’astensionismo. solo l’11,3% degli aventi diritto si è recato alle urne, come denunciano da +Europa: “Il vero vincitore delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sarà la candidata del Pd, Cecilia, a prendere il posto lasciato libero dal sindaco di, Roberto Gualtieri, alla Camera. È stata lei, infatti, la piùta daini alledi domenica che l’hanno vista ottenere un largo consenso, il 59,43%, rispetto ai candidati degli altri schieramenti politici. Simonetta Matone, capogruppo della Lega in Campidoglio e sostenuta dalunito, si èta al 22,42%, Valerio Casini di Italia Viva ha invece ottenuto il 12,93%. Seguono staccati Beatrice Gamberini, al 3,24%, e Lorenzo Vanni, all’1,97%. Un voto fortemente influenzato, però, dall’11,3% degli aventi diritto si è recato alle urne, come denunciano da +Europa: “Il vero vincitore delle ...

