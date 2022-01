Suppletive di Roma, l’entusiasmo (fuori luogo) dei renziani: «Valiamo il 13%» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Partito democratico esulta per la vittoria di Cecilia D’Elia alle Suppletive di Roma centro: con il 59,4% dei consensi, siederà lei nel seggio alla Camera lasciato libero da Roberto Gualtieri, diventato sindaco della Capitale. «È un gran bel segnale, ottimo viatico per una settimana importante», ha commentato il segretario Dem Enrico Letta. Ma c’è un altro partito che commenta con toni altrettanto trionfali il risultato di ieri, 16 gennaio. È Italia viva, che sosteneva il 33enne Valerio Casini. «Ci prendevano in giro sul 2%. Poi mettiamo il simbolo di Italia viva alle politiche di Roma 1 e prendiamo il 13% – ha scritto Matteo Renzi -. Italia Viva vale il 13%, chi vive di sondaggi non vale niente». Una pioggia di tweet Ma la batteria di post, tweet e commenti di giubilo non si ferma al leader toscano. Ettore Rosato, deputato ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Partito democratico esulta per la vittoria di Cecilia D’Elia alledicentro: con il 59,4% dei consensi, siederà lei nel seggio alla Camera lasciato libero da Roberto Gualtieri, diventato sindaco della Capitale. «È un gran bel segnale, ottimo viatico per una settimana importante», ha commentato il segretario Dem Enrico Letta. Ma c’è un altro partito che commenta con toni altrettanto trionfali il risultato di ieri, 16 gennaio. È Italia viva, che sosteneva il 33enne Valerio Casini. «Ci prendevano in giro sul 2%. Poi mettiamo il simbolo di Italia viva alle politiche di1 e prendiamo il 13% – ha scritto Matteo Renzi -. Italia Viva vale il 13%, chi vive di sondaggi non vale niente». Una pioggia di tweet Ma la batteria di post, tweet e commenti di giubilo non si ferma al leader toscano. Ettore Rosato, deputato ...

Advertising

ItaliaViva : #Suppletive a Roma. A scrutinio ancora non ultimato siamo sopra il 14%. E grazie a @valerio_casini per averci messo… - Ettore_Rosato : I primi dati, nonostante la bassa affluenza, segnano un risultato straordinario per @ItaliaViva nelle #suppletive d… - TeresaBellanova : Nonostante la bassa affluenza @ItaliaViva segna un risultato straordinario nelle suppletive di Roma raggiungendo un… - GiovanniPerlet1 : RT @ELiberati: Italia Viva oltre il 13% alle suppletive di Roma con Valerio Casini. Giuseppi lo statista del Nazareno ci dava poco sopra l… - wimganz : RT @drewviola: I denigratori seriali di @matteorenzi utilizzano da anni finti sondaggi con campioni di mille persone per screditare @Italia… -