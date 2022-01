Suppletive di Roma, D’Elia vince con spiccioli di votanti: i big Pd se la ridono, ma vince l’astensione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Suppletive di Roma, vittoria di Pirro di Cecilia D’Elia: il vero trionfatore è l’astensionismo. La dem si afferma con solo l’11% dei votanti. Dopo polemiche e sgambetti a sinistra, le Suppletive di Roma Centro per il seggio lasciato vacante dall’elezione di Roberto Gualtieri a sindaco della capitale, sono faticosamente arrivate a un epilogo. Un finale da reality elettorale, che ha visto l’elezione di Cecilia D’Elia (Pd) al collegio uninominale Lazio 1 (Roma-Quartiere Trionfale). Secondo i dati definitivi del Viminale, quando è stato completato lo scrutinio di tutte le 218 sezioni, la D’Elia ha ottenuto complessivamente 12.401 voti e il 59,43% delle preferenze. Una spicciolata di voti che le sono valsi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022)di, vittoria di Pirro di Cecilia: il vero trionfatore è l’astensionismo. La dem si afferma con solo l’11% dei. Dopo polemiche e sgambetti a sinistra, lediCentro per il seggio lasciato vacante dall’elezione di Roberto Gualtieri a sindaco della capitale, sono faticosamente arrivate a un epilogo. Un finale da reality elettorale, che ha visto l’elezione di Cecilia(Pd) al collegio uninominale Lazio 1 (-Quartiere Trionfale). Secondo i dati definitivi del Viminale, quando è stato completato lo scrutinio di tutte le 218 sezioni, laha ottenuto complessivamente 12.401 voti e il 59,43% delle preferenze. Una spicciolata di voti che le sono valsi ...

Advertising

ItaliaViva : #Suppletive a Roma. A scrutinio ancora non ultimato siamo sopra il 14%. E grazie a @valerio_casini per averci messo… - Ettore_Rosato : I primi dati, nonostante la bassa affluenza, segnano un risultato straordinario per @ItaliaViva nelle #suppletive d… - TeresaBellanova : Nonostante la bassa affluenza @ItaliaViva segna un risultato straordinario nelle suppletive di Roma raggiungendo un… - andreafacchini1 : RT @lorepregliasco: Ma perché il 13% nelle suppletive di Roma 1, con l'11% di affluenza, non dovrebbe essere compatibile con il 2,2% nazion… - gianpi56 : RT @TeresaBellanova: Il 13 per cento guadagnato da @valerio_casini con @ItaliaViva alle suppletive di Roma, dimostra con chiarezza inequivo… -