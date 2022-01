Suppletive | Alfonsi | buon lavoro a Cecilia D’Elia

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – “alla neodeputata del centrosinistra! Un lungo percorso alle spalle, da amministratrice, politica, femminista. Ilsu Roma, l’impegno sulle politiche per le donne.” “La nostra città si trova di fronte ad un momento di svolta, deve uscire dalla pandemia e dalla crisi e avere una visione del suo ruolo futuro.è la persona giusta per rappresentare non solo il territorio, ma anche le sue tante declinazioni, sostenendo il punto di vista delle donne e dialogando con la nuova amministrazione della città”. Così Sabrina, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti. (Agenzia Dire)

Ultime Notizie dalla rete : Suppletive Alfonsi

RomaDailyNews

... pochissime idee come quella più 'originale' dell'assessora all'Ambiente e Rifiuti Sabrina... Lo scarso appoggio di Gualtieri a Cecilia D'Elia in corsa per leStupisce che un politico ...Erano i primi giorni del febbraio 2020 e Gualtieri era candidato per lealla Camera - ...Ornella Segnalini (47mila euro l'anno) e come capo staff dell'assessore ai rifiuti Sabrina(...