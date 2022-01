Super Green pass | ecco come ottenere la Certificazione verde - ISTRUZIONI

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sindaco di Messina si è accampato sul molo dei traghetti. 'Lo Stato ci ha posto sotto sequestro. Da Villa San G… - Agenzia_Ansa : È stata sospesa la professoressa della scuola media di Modena che si era rifiutata di indossare la mascherina Ffp2… - fattoquotidiano : Modena, professoressa senza super Green pass non indossa la mascherina Ffp2: gli alunni escono dall’aula, lei viene… - Lostsoul752 : @_COVIT__19_ @IlGra_90 @ItaliaViva @valerio_casini Ma in che modo li appoggerebbe IV? I 5s da pochi giorni hanno vo… - maurofughi : RT @micheleboldrin: Green Pass, Super Green Pass, regioni colorate, mascherine all'aperto, giochi, ricchi premi e cotillons sono strumenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Green

Non è da escludere che l'incremento di questo tipo di situazioni sia anche dovuto all'avvicinarsi della data, il prossimo 15 febbraio, in cui entrerà in vigore l'obbligo delpass (...Così il sindaco di Messina Cateno De Luca che si appresta a trascorrere la prima notte nel molo San Francesco del porto occupato stamattina per protesta contro l'obbligo delpass per l'...Il Super Green pass per attraversare lo Stretto diventa un vero e proprio 'sequestro di persona' ed è scontro sull'applicazione della norma anti contagio da Covid19 fra Sicilia e Roma The post Super G ...Nel corso di un controllo, nei tavoli all'aperto di un locale del lungomare sud sono stati trovati 4 avventori senza super green pass. A loro è stata contestata la prevista violazione cui consegue l'a ...