Sulle loro tombe, lo sfregio ai morti di Covid: l'ultimo agghiacciante post di Francesca Donato | Guarda (Di lunedì 17 gennaio 2022) Altro sfregio ai morti di Covid di Francesca Donato. L'europarlamentare, nota per le sue posizioni No vax, ha ripubblicato su Twitter una vignetta del biostatista Martin Kulldorff. Qui la descrizione è: "Il cimitero del Covid". Sotto un'immagine con diverse tombe, ognuna mostra scritte differenti: dal "Decisioni basate sulla scienza", al "la fiducia nella professione medica" fino al "giornalismo come pubblico servizio". Ma non è tutto, perché si legge ancora: "Libertà, equità e fraternità". Insomma, per Kulldorff le vere vittime del virus sarebbero questi principi e non i tanti morti causati dal Covid. Una vignetta ripubblicata dalla Donato, già al centro di diverse polemiche. L'ultima a Non è l'Arena, il ...

