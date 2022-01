Su Netflix arriva Fedeltà la nuova serie made in Italy | trama e curiosità

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Unainè pronta a sbarcare su. Si tratta di, lalimitata, in 6 episodi, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, edito da Einaudi, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani. Lasarà disponibile su, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 14 febbraio 2022. Esce quindi il giorno di San Valentino e non poteva essere altrimenti visto che ci parla di una coppia e chiaramente, anche d’amore… In anteprima, nel trailer, il brano inedito Verosimile interpretato da Arisa, che sarà parte della colonna sonora della. Il brano è scritto da Stefano Cipani, anche regista della ...

Una nuova serie made in Italy è pronta a sbarcare su Netflix. Si tratta di Fedeltà, la nuova serie limitata, in 6 episodi, liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli, edito da Einaudi, ...