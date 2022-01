Stupri di Capodanno come una pacca sul sedere: l’indegno paragone del quotidiano “Domani” (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ inutile girarci attorno. Per il/la salottiero/a progressista ciò che è avvenuto a Milano la notte di Capodanno ai danni di undici ragazze è un sopruso maschile. Senza ulteriori sfumature. Guai a tirare fuori la connotazione etnica. Che viene sostanzialmente negata a dispetto dei verbali delle vittime che parlano, tutte, di gruppi di 30-50 nordafricani. Dettaglio trascurabile, per il quotidiano “Domani”. Che in un commento della sociologa Giorgia Serughetti imbocca senza infingimenti la strada della minimizzazione. L’autrice del pezzo parla di “aggressioni inflitte ad almeno nove ragazze da un branco di giovani uomini, stranieri e italiani di seconda generazione”. Aggressioni? No, si è trattato di violenza sessuale. Una delle ragazze è stata spogliata e trascinata in alto come un trofeo , curata per lesioni al seno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ inutile girarci attorno. Per il/la salottiero/a progressista ciò che è avvenuto a Milano la notte diai danni di undici ragazze è un sopruso maschile. Senza ulteriori sfumature. Guai a tirare fuori la connotazione etnica. Che viene sostanzialmente negata a dispetto dei verbali delle vittime che parlano, tutte, di gruppi di 30-50 nordafricani. Dettaglio trascurabile, per il”. Che in un commento della sociologa Giorgia Serughetti imbocca senza infingimenti la strada della minimizzazione. L’autrice del pezzo parla di “aggressioni inflitte ad almeno nove ragazze da un branco di giovani uomini, stranieri e italiani di seconda generazione”. Aggressioni? No, si è trattato di violenza sessuale. Una delle ragazze è stata spogliata e trascinata in altoun trofeo , curata per lesioni al seno ...

