Stefano De Martino e Flora Canto beccati di nuovo insieme | cosa sta succedendo?

(Di lunedì 17 gennaio 2022) I fan diDehanno conosciuto negli anni la sua passione per il cibo, i fan sono rimasti affascinati dalla pubblicazione di qualche mese fa del primo piatto a base di pasta al limone, una ricetta che ha preso subito piede e ha lasciato tutti senza parole.Ma potremo mai vederealla giuda di un cooking show ? Come di consueto perDe, pubblica spesso sul proprio profilo social, foto dei cibi più amati dallo chef, ricette tipiche della tradizione napoletana e altro ancora... Ad esempio, il video che qualche settimana fa ha catturato l'attenzione di Internet mostrava il piccolo Santiago, il figlio avuto con Belen Rodriguez, che gustava le deliziose prelibatezze al cioccolato preparate dal suo amorevole padre.Leggi anche:Ascolti Tv, Serena Rossi schiaccia Paolo ...

Scommessa vinta. I numeri di "Bar Stella", il varietà diDein onda su Rai 2, parlano chiaro: la prima puntata ha registrato un sonoro 6.30% di share, la seconda si è assestata intono al 5.5% mentre la terza al 4.30%. Quest'ultima è però l'...... rumors mai confermati sulla situazione sentimentale di Belén Rodriguez , in balia tra la fine della storia con Antonino Spinalbese, un presunto ritorno di fiamma conDee un presuno ...Per settimane si sono rincorse le voci sulla presunta separazione tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nonostante lei avesse smentito, i dubbi erano rimasti. Anzi, erano accresciuti dopo le foto ...Ardua impresa…. Leggi anche –> Belen Rodriguez, il messaggio per l’uomo misterioso: non è chi pensate. Tutto questo mentre il gossip parla di un riavvicinamento tra la stessa Belen Rodriguez e il ball ...