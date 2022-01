“Stai facendo tutta da sola” | ennesimo capriccio di Katia Ricciarelli | ha fatto sbroccare anche lei

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La soprano venetasi scontra con la sua alleata N.1 in Casa: l’impero delle primedonne sta crollando?(fonte youtube)Il compleanno disi sta avvicinando, e i preparativi per i festeggiamenti fervono in casa del GF VIP. L’attesissima data è fissata per domani, 18 gennaio, e gli inquilini hanno deciso di omaggiare l’incontrastata regina di quest’edizione con uno spettacolo a lei dedicato. Purtroppo, però, tira aria di nervi all’interno del reality e, ansiosa di monitorare le prove dello show, si scontra con la sua storica amica ed alleata di gioco, Manila Nazzaro. LEGGI>> “Mi fa schifo!”: Manila Nazzaro beccata dalle telecamere, labiale inequivocabile (VIDEO) La cantante lirica ha ...

Advertising

aldomontano0586 : Giammy tu solo sai quanto vali, guarda avanti, cammina come stai facendo sempre a testa alta, hai messo sempre il… - CB_Ignoranza : Arrivare pronti alla Supercoppa: lo stai facendo malissimo #Juventus #Inter #Supercoppa - Andreasaltato : RT @illeaoiano: @FabrizioDamian2 @deporcdieu @MarcoSwiss @emme1908 Ringrazia il cielo che stai facendo il pagliaccio tramite un social stas… - MatteDj23 : RT @illeaoiano: @FabrizioDamian2 @deporcdieu @MarcoSwiss @emme1908 Ringrazia il cielo che stai facendo il pagliaccio tramite un social stas… - ithelakes : @ddecalcomanie buonasera, anita !!! cosa stai facendo? io mangio una mela (mentira pero no se decir o cosa) -

Ultime Notizie dalla rete : Stai facendo

'Se hai questo pensiero qua è perché già qui dentro non tilasciando andare e non sei ... 'Sbaglio nei modi di reagire' , ha ammesso,una sorta di 'mea culpa'. 'Ho dei modi che metto una ...... ma Carmencosì a me non? Non è che una persona, perché ha paura di uscire, non deve dire il suo pensiero o la verità . Carmen da mamma avrebbe dovuto dire 'Katiaal tuo posto perché ...Universo Marvel, una star del MCU non era affatto entusiasta all'idea di tornare in un film del franchise e per un motivo molto particolare ...