Spunta il primo artista di Sanremo 2022 positivo al Covid-19: cosa succede adesso (Di lunedì 17 gennaio 2022) Era solo questione di tempo. Sapevamo che prima o poi sarebbe accaduto. Anche il Festival di Sanremo numero 72 ha il suo primo positivo al Covid-19 che costringe a rimettere mano al piano verso l’Ariston. Il primo artista di Sanremo 2022 positivo al Covid-19 è Aka7even, giovanissimo ed amato cantante emerso una manciata di mesi fa dal talent show Mediaset Amici di Maria De Filippi. A comunicarlo ai fan è stato lui stesso, attraverso un messaggio sui social. cosa succede adesso? La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 non è a rischio, occorre precisarlo immediatamente. Al momento Aka7even dovrà saltare le prove in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Era solo questione di tempo. Sapevamo che prima o poi sarebbe accaduto. Anche il Festival dinumero 72 ha il suoal-19 che costringe a rimettere mano al piano verso l’Ariston. Ildial-19 è Aka7even, giovanissimo ed amato cantante emerso una manciata di mesi fa dal talent show Mediaset Amici di Maria De Filippi. A comunicarlo ai fan è stato lui stesso, attraverso un messaggio sui social.? La sua partecipazione al Festival dinon è a rischio, occorre precisarlo immediatamente. Al momento Aka7even dovrà saltare le prove in ...

