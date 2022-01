Sport italiano sotto choc, il dramma in Ospedale: “Operato d’urgenza”. L’annuncio poco fa (Di lunedì 17 gennaio 2022) Rimini, 17 gennaio 2022 - Da venerdì è finalmente a casa, dopo il delicato intervento alla vescica a cui è stato sottoposto l’11 gennaio. "Sono stato Operato d’urgenza, mi hanno trovato un tumore. Ma se non fosse stato per l’urologo, che si è accorto della gravità del caso e ha disposto immediatamente l’intervento chirurgico, mi avrebbero di nuovo dimesso come avevano già fatto la prima volta. Ho rischiato di morire per emorragia solo perché non mi volevano ricoverare". Gianni Morbidelli, 57 anni, per fortuna ora la può raccontare. "Ma quel che è successo a me potrebbe accadere a chiunque. Capisco bene che siamo in tempo di pandemia, che i ricoveri aumentano, gli ospedali sono sotto pressione". Però, "chi come me soffre di una patologia grave, non può essere trascurato solo perché ha anche il Covid e non ci sono ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 17 gennaio 2022) Rimini, 17 gennaio 2022 - Da venerdì è finalmente a casa, dopo il delicato intervento alla vescica a cui è statoposto l’11 gennaio. "Sono stato, mi hanno trovato un tumore. Ma se non fosse stato per l’urologo, che si è accorto della gravità del caso e ha disposto immediatamente l’intervento chirurgico, mi avrebbero di nuovo dimesso come avevano già fatto la prima volta. Ho rischiato di morire per emorragia solo perché non mi volevano ricoverare". Gianni Morbidelli, 57 anni, per fortuna ora la può raccontare. "Ma quel che è successo a me potrebbe accadere a chiunque. Capisco bene che siamo in tempo di pandemia, che i ricoveri aumentano, gli ospedali sonopressione". Però, "chi come me soffre di una patologia grave, non può essere trascurato solo perché ha anche il Covid e non ci sono ...

