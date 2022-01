Sport: Costa, 'Obbligo vaccinale atleti? Messaggio è vaccinarsi, contrario a deroghe' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - 'Obbligo vaccinale atleti? Già oggi atleti possono praticare attività solo se vaccinati o guariti dal covid. Oggi il Messaggio che dobbiamo continuare a lanciare con estrema chiarezza è che dobbiamo continuare a vaccinarsi, sono contrario a deroghe". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento'. "Internazionali di tennis? In questo momento dobbiamo ancora lanciare un Messaggio chiaro nei confronti dei vaccini, non ci possiamo permettere nessun passo indietro, il Messaggio che dobbiamo veicolare è che dobbiamo vaccinarci", ha proseguito Costa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - '? Già oggipossono praticare attività solo se vaccinati o guariti dal covid. Oggi ilche dobbiamo continuare a lanciare con estrema chiarezza è che dobbiamo continuare a, sono". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andreaa 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento'. "Internazionali di tennis? In questo momento dobbiamo ancora lanciare unchiaro nei confronti dei vaccini, non ci possiamo permettere nessun passo indietro, ilche dobbiamo veicolare è che dobbiamo vaccinarci", ha proseguito

