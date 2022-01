Spettacolo di Paolo Migone al Mamì Bistrot di Rivabella: ecco quando (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il cabarettista toscano ospite il 28 gennaio del Mamì Bistrot. Dopo di lui, sul palco di Rivabella, attesi Antonio Sorgentone, Max Pisu e i Nomadi Rivabella – É partita la prevendita (https://PaoloMigone28gennaio.eventbrite.it) per lo Spettacolo di Paolo Migone, primo ospite del nuovo anno della stagione teatrale del Mamì Bistrot di Rivabella. Appuntamento il 28 gennaio (ore 21.30) con la comicità corrosiva del camaleontico cabarretista toscano, uno degli “one man show” più apprezzati di Zelig. Forte di una solida esperienza teatrale, sul palco Migone ha la capacità di raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini rievocandole con l’ausilio ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il cabarettista toscano ospite il 28 gennaio del. Dopo di lui, sul palco di, attesi Antonio Sorgentone, Max Pisu e i Nomadi– É partita la prevendita (https://28gennaio.eventbrite.it) per lodi, primo ospite del nuovo anno della stagione teatrale deldi. Appuntamento il 28 gennaio (ore 21.30) con la comicità corrosiva del camaleontico cabarretista toscano, uno degli “one man show” più apprezzati di Zelig. Forte di una solida esperienza teatrale, sul palcoha la capacità di raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini rievocandole con l’ausilio ...

Advertising

fanpage : #KateMiddleton compie 40 anni, Paolo Roversi la celebra in tre splendidi scatti #KateAt40 - Lopinionista : Spettacolo di Paolo Migone al Mamì Bistrot di Rivabella: ecco quando - MickOnsenta : @PaPaganini @RaiDue Paolo pronostico per finale SuperBowl? Ci sarà lady Gaga come ospite nello spettacolo di metà partita? - guagnano_paolo : @danyevha Spettacolo - marcoluci1 : Domenica In: Federica Cappelletti, la promessa a Paolo Rossi – DiLei -