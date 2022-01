Spalletti sceglie la formazione per Bologna-Napoli: tanti ritorni tra i titolari (Di lunedì 17 gennaio 2022) Manca poco al fischio d’inizio di Bologna-Napoli. Questa partita rappresenta un’occasione davvero importante per gli azzurri visto il pareggio di ieri sera fra Atalanta e Inter, che potrebbe portarli ad allungare sui bergamaschi e ad accorciare dalla vetta. Una gara in cui Spalletti ritrova anche un po’ dei uomini: tornano infatti Zielinski e Mario Rui, negativizzatisi dal Covid, ma soprattutto torna Victor Osimhen dopo il lungo stop causato dallo scontro aereo con Skriniar nel match contro l’Inter di inizio dicembre. Da valutare chi di questi potrà scendere in campo dall’inizio. Fabian Ruiz La probabile formazione per la gara col Bologna: tornano Rui, Fabian e Zielinski dall’inizio Secondo le probabili formazioni segnalate da Sky, diversi dei giocatori recuperati dovrebbero partire già ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Manca poco al fischio d’inizio di. Questa partita rappresenta un’occasione davvero importante per gli azzurri visto il pareggio di ieri sera fra Atalanta e Inter, che potrebbe portarli ad allungare sui bergamaschi e ad accorciare dalla vetta. Una gara in cuiritrova anche un po’ dei uomini: tornano infatti Zielinski e Mario Rui, negativizzatisi dal Covid, ma soprattutto torna Victor Osimhen dopo il lungo stop causato dallo scontro aereo con Skriniar nel match contro l’Inter di inizio dicembre. Da valutare chi di questi potrà scendere in campo dall’inizio. Fabian Ruiz La probabileper la gara col: tornano Rui, Fabian e Zielinski dall’inizio Secondo le probabili formazioni segnalate da Sky, diversi dei giocatori recuperati dovrebbero partire già ...

