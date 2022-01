Sono dei bergamaschi Verdena le musiche del film America Latina: “Lavoro stimolante” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono realizzate dai Verdena, band bergamasca protagonista del panorama rock alternativo, le musiche del film “America Latina“, appena uscito al cinema. La pellicola, che nel cast annovera l’attore Elio Germano, è diretta dai fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo. Raccontando di questa sinergia, sulla propria pagina Facebook i Verdena scrivono: “Quando ci hanno contattati e ci hanno proposto questa collaborazione eravamo in studio al Lavoro sul nuovo album e i tempi erano davvero strettissimi. Abbiamo quindi pensato di scavare nei nostri archivi e di sottoporgli del materiale inedito che non avevamo mai utilizzato. Tra questo materiale c’era Fenuk, una compilation di suite strumentali registrate da Luca a casa con il 4 piste a cassetta nel 2010, mentre ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 gennaio 2022)realizzate dai, band bergamasca protagonista del panorama rock alternativo, ledel“, appena uscito al cinema. La pellicola, che nel cast annovera l’attore Elio Germano, è diretta dai fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo. Raccontando di questa sinergia, sulla propria pagina Facebook iscrivono: “Quando ci hanno contattati e ci hanno proposto questa collaborazione eravamo in studio alsul nuovo album e i tempi erano davvero strettissimi. Abbiamo quindi pensato di scavare nei nostri archivi e di sottoporgli del materiale inedito che non avevamo mai utilizzato. Tra questo materiale c’era Fenuk, una compilation di suite strumentali registrate da Luca a casa con il 4 piste a cassetta nel 2010, mentre ...

