Sonia Bruganelli “veggente” | la sua profezia si è avverata

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è una? La nota opinionista del Grande Fratello Vip ha visto avverarsi ciò che lei stessa aveva previsto. Si torna a parlare del Grande Fratello Vip che stasera è in onda con una nuova puntata in cui sarà decretato il nome del preferito tra i tre al televoto che sono Federica, Kabir

cherry19611883 : RT @JordeenDanvers: La grande differenza tra Nathaly e la Bruganelli oltre al fatto che la prima abbia una carriera e la seconda no oltre a… - JordeenDanvers : La grande differenza tra Nathaly e la Bruganelli oltre al fatto che la prima abbia una carriera e la seconda no olt… - NicoBobo2 : RT @uccia0705: @AXBproduction Quando si supera il limite queste persone vanno diffidate e querelate. Ieri ne ha dette di ogni su Sonia Brug… - bisceglia_paolo : Chi demolirà Sonia Bruganelli questa sera? E perché proprio Nathaly Caldonazzo? #GFvip - uccia0705 : @AXBproduction Quando si supera il limite queste persone vanno diffidate e querelate. Ieri ne ha dette di ogni su S… -

... così colei che ora è entrata nella casa, sarà nella casa, senza di lei ." Agli utenti del web semplicemente non è piaciuta l'ultima dichiarazione disu Soleil, e in realtà sono ...A partire dalle ore 21:35 va in onda su Canale5 il nuovo appuntamento stagionale condotto da Alfonso Signorini supportato delle opinioniste Adriana Volpe e, con quest'ultima che ...Alfonso Signorini annuncia il faccia a faccia clamoroso tra Nathalie Caldonazzo e Sonia Bruganelli Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande ...Grande Fratello Vip: al via stasera un nuovo appuntamento con il reality Mediaset. Ecco cosa accadrà durante la diretta ...