Snowboardcross | i convocati dell’Italia per Pechino 2022 Torna Omar Visintin | Michela Moioli cerca il bis

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Manca ancora l’ufficialità da parte della Federazione Italiana Sport Invernali, ma le squadre diper i prossimi Giochi Olimpici disono praticamente fatte (come possiamo ben capire dai social degli atleti della squadra tricolore). Contingente pieno per gli azzurri in terra cinese: quattro uomini e quattro donne da schierare nelle gare individuali, oltre alla prova a squadre mista, novità in questa edizione a Cinque Cerchi. La stella è ovviamente, a caccia del secondo titolo olimpico consecutivo dopo quello agguantato nel 2018 a PyeongChang. Con lei Francesca Gallina, Caterina Carpano e Sofia Belinghieri. Olimpiadi, stop alla vendita dei biglietti: solo invitati e addetti ai lavori potranno assistere alle gare Al maschile atteso il ...

Ultime Notizie dalla rete : Snowboardcross convocati

