Sky Brand Solutions e Endemol Shine Italy portano a bordo MasterChef Italia 27 partner ufficiali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sky Brand Solutions, divisione di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy, ha portato a bordo di questa edizione di MasterChef Italia 27 sponsor ufficiali, ben 8 in più rispetto alla scorsa stagione con un incremento del 23,4% del fatturato generato dal product placement.La collaborazione con Trentino Marketing, APT Val di Sole e Melinda ha dato vita ad una prova in esterna nel territorio della Val di Sole in occasione della quinta puntata dell’undicesima edizione del programma.Durante la prova, gli aspiranti chef si sono ritrovati nei pressi del Lago di Covel... Leggi su digital-news (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sky, divisione di Sky Media, insieme a, ha portato adi questa edizione di27 sponsor, ben 8 in più rispetto alla scorsa stagione con un incremento del 23,4% del fatturato generato dal product placement.La collaborazione con Trentino Marketing, APT Val di Sole e Melinda ha dato vita ad una prova in esterna nel territorio della Val di Sole in occasione della quinta puntata dell’undicesima edizione del programma.Durante la prova, gli aspiranti chef si sono ritrovati nei pressi del Lago di Covel...

