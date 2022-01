Sistema chirurgico a rischio collasso, l’allarme dei medici (Di martedì 18 gennaio 2022) Le terapie intensive e i reparti di rianimazione degli ospedali italiani sono di nuovo in crisi, lo abbiamo già detto, ma a rischio «collasso» c’è l’intero Sistema sanitario, nei prossimi mesi. A lanciare l’allarme è il gruppo dirigente del Siaarti, la Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva, che non è un’organizzazione sindacale ma un organismo scientifico. Motivo per cui il loro appello al Ministero della Salute e alle Regioni è scevro da qualsiasi rivendicazione – comunque sempre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 gennaio 2022) Le terapie intensive e i reparti di rianimazione degli ospedali italiani sono di nuovo in crisi, lo abbiamo già detto, ma a» c’è l’interosanitario, nei prossimi mesi. A lanciareè il gruppo dirigente del Siaarti, la Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva, che non è un’organizzazione sindacale ma un organismo scientifico. Motivo per cui il loro appello al Ministero della Salute e alle Regioni è scevro da qualsiasi rivendicazione – comunque sempre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

