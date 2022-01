Sinagoga Texas: polizia britannica arresta due giovani (Di lunedì 17 gennaio 2022) La polizia antiterrorismo del Regno Unito ha annunciato di aver arrestato ieri sera due giovani in relazione alla presa di ostaggi da parte di un britannico in una Sinagoga del Texas, negli Stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Laantiterrorismo del Regno Unito ha annunciato di averto ieri sera duein relazione alla presa di ostaggi da parte di un britannico in unadel, negli Stati ...

Agenzia_Ansa : Liberati tutti gli ostaggi della sinagoga in Texas. 'Sono vivi e stanno bene', ha twittato il governatore. Prima de… - Rvaticanaitalia : Le quattro persone prese in ostaggio nella sinagoga di Colleyville in #Texas sono state liberate. Nel blitz morto… - Agenzia_Ansa : Usa: allarme per ostaggi in sinagoga del Texas. Sul posto la polizia e l'Fbi. Accade vicino a Dallas #ANSA - zoppi_carla : RT @RaiNews: Arrestati due adolescenti per l'attacco alla sinagoga in Texas - Elisabe94838092 : RT @RaiNews: Arrestati due adolescenti per l'attacco alla sinagoga in Texas -