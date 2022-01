"Siamo in lockdown, perché non lo dicono". Briatore sconcerta la Gentili: tremendo sospetto | Video (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un lockdown di fatto, ma è vietato dirlo. Flavio Briatore, in collegamento con Controcorrente su Rete4, bombarda il governo sulla lotta alla pandemia e, nello specifico, sulla strategia adottata per arginare questa quarta ondata trainata dalla variante Omicron. "Cos'hanno fatto? Hanno fatto un lockdown però non lo chiamano così perché non hanno i soldi per pagare", spiega il manager a Veronica Gentili riferendosi ai ristori per negozianti e imprenditori che affronteranno nuove settimane di stop e affari azzerati. "In Francia se uno è positivo rimane a casa ma dopo 7 giorni torna a lavorare senza nemmeno fare un tampone. Se invece vuole tornare prima fa il tampone e se è negativo e se si sente bene può tornare a lavorare". In Inghilterra, prosegue nel suo ragionamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Undi fatto, ma è vietato dirlo. Flavio, in collegamento con Controcorrente su Rete4, bombarda il governo sulla lotta alla pandemia e, nello specifico, sulla strategia adottata per arginare questa quarta ondata trainata dalla variante Omicron. "Cos'hanno fatto? Hanno fatto unperò non lo chiamano cosìnon hanno i soldi per pagare", spiega il manager a Veronicariferendosi ai ristori per negozianti e imprenditori che affronteranno nuove settimane di stop e affari azzerati. "In Francia se uno è positivo rimane a casa ma dopo 7 giorni torna a lavorare senza nemmeno fare un tampone. Se invece vuole tornare prima fa il tampone e se è negativo e se si sente bene può tornare a lavorare". In Inghilterra, prosegue nel suo ragionamento ...

Advertising

francescoimba : RT @emmevilla: ?????? #Omicron rallenta perché siamo in 'auto-lockdown', per prudenza e isolamento di positivi e contatti, o perché l'ondata s… - pentadramma : @mazzettam Città deserta... siamo sostanzialmente in lockdown ma 'gratis'. - PieroVendramel : RT @NicolaPorro: ?? In diretta #Briatore dice le cose come stanno: 'Siamo in #lockdown, ma non lo dicono perché...'. Poi la stilettata a #Dr… - clcaramaschi : RT @Libero_official: Secondo #Briatore siamo in #lockdown di fatto 'ma il governo non lo dice perché non ha i soldi' per i #ristori #Omicro… - PisciotPaola : RT @emmevilla: ?????? #Omicron rallenta perché siamo in 'auto-lockdown', per prudenza e isolamento di positivi e contatti, o perché l'ondata s… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo lockdown Messina, il sindaco Cateno De Luca si dimette: vuole candidarsi a presidente di Regione Nel 2020, con l'Italia in pieno lockdown , il sindaco di Messina aveva chiesto che nessuno ...giudiziaria della sezione di Messina che si è messa in contatto con i carabinieri di Aci Trezza e siamo ...

Il nuovo volto del Milan di Pioli ... ma dopo il lockdown e nel calcio a spettatori zero che abbiamo dovuto vivere, Pioli ha potuto ... Siamo ambiziosi, dobbiamo giocare con continuità'. Toglie alibi. L'età non potrà più esserlo. La squadra ...

Covid, Briatore: “Ecco perché non ci dicono che siamo in lockdown” Nicola Porro Perché nuovi lockdown sarebbero disastrosi per l’approvvigionamento mondiale Da quando il mondo è uscito dai lockdown decisi nel tentativo di limitare la diffusione del SARS-CoV-2, la questione più discussa nel dibattito politico ed economico mondiale è stato il rallentamento ...

Rifiuti urbani, com’è andata nell’anno del lockdown Produzione in calo (-3,6%), bene raccolta differenziata, in aumento nel mezzogiorno. Bene anche il riciclaggio, ma la plastica resta un problema. Ogni abitante spende circa 186 euro (+ 8,8 euro rispet ...

Nel 2020, con l'Italia in pieno, il sindaco di Messina aveva chiesto che nessuno ...giudiziaria della sezione di Messina che si è messa in contatto con i carabinieri di Aci Trezza e...... ma dopo ile nel calcio a spettatori zero che abbiamo dovuto vivere, Pioli ha potuto ...ambiziosi, dobbiamo giocare con continuità'. Toglie alibi. L'età non potrà più esserlo. La squadra ...Da quando il mondo è uscito dai lockdown decisi nel tentativo di limitare la diffusione del SARS-CoV-2, la questione più discussa nel dibattito politico ed economico mondiale è stato il rallentamento ...Produzione in calo (-3,6%), bene raccolta differenziata, in aumento nel mezzogiorno. Bene anche il riciclaggio, ma la plastica resta un problema. Ogni abitante spende circa 186 euro (+ 8,8 euro rispet ...