Shevchenko è già pronto alla nuova avventura in panchina | contatti avviati!

Potrebbe durare soltanto pochi giorni lo stato di disoccupazione di Andriy Shevchenko. L'allenatore ucraino, esonerato due giorni fa dal Genoa, appare infatti il candidato numero uno alla panchina della nazionale polacca recentemente lasciata libera da Paulo Sousa. Andryi Shevchenko, dall'esonero al possibile approdo sulla panchina della PoloniaLa federazione polacca già da qualche tempo ha individuato nell'ex centravanti del Milan il profilo ideale a cui affidare la propria rappresentativa maggiore. Un ruolo che lo stesso Shevchenko ha del resto ricoperto con buoni risultati per cinque anni nel suo paese e per il quale era in corsa anche Fabio Cannavaro. Quest'ultimo però ha già rifiutato l'offerta, lasciando di fatto campo libero all'avversario di un tempo.

