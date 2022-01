Serie B: il riassunto della 19esima giornata (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ una 19esima giornata di Serie B piena di gare rinviate ma non sono mancate le emozioni. Le prime della classe, Brescia e Pisa, hanno rispettivamente vinto e perso. Il Brescia ha superato in trasferta la Reggina con una doppietta di Ayè, il Pisa ha subito in casa un 3-1 contro la Reggina. Il Benevento, terzo in classifica, invece sbatte contro il muro della Spal. Al centro della classifica Monza e Perugia pareggiano 2-2, l’Ascoli invece espugna con una grande prestazione il campo non facile di Terni. Serie B: i risultati della 19esima giornata Ternana-Ascoli 2-4 (20?, 23? Maistro, 42? rig. Caligara, 57? Falletti, 75? Baschirotto, 94? Peralta) Cremonese-Como 2-0 (4? Buonaiuto, 75? Baez) Reggina-Brescia 0-2 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ unadiB piena di gare rinviate ma non sono mancate le emozioni. Le primeclasse, Brescia e Pisa, hanno rispettivamente vinto e perso. Il Brescia ha superato in trasferta la Reggina con una doppietta di Ayè, il Pisa ha subito in casa un 3-1 contro la Reggina. Il Benevento, terzo in classifica, invece sbatte contro il muroSpal. Al centroclassifica Monza e Perugia pareggiano 2-2, l’Ascoli invece espugna con una grande prestazione il campo non facile di Terni.B: i risultatiTernana-Ascoli 2-4 (20?, 23? Maistro, 42? rig. Caligara, 57? Falletti, 75? Baschirotto, 94? Peralta) Cremonese-Como 2-0 (4? Buonaiuto, 75? Baez) Reggina-Brescia 0-2 ...

