Serie A 2021/2022, la classifica del girone di ritorno: tutti i punti squadra per squadra

La classifica del girone di ritorno della Serie A 2021/2022, ecco tutti i punti squadra per squadra per verificare quali siano effettivamente il rendimento delle compagini dopo il giro di boa di questo campionato. Chi riuscirà a fare più punti da gennaio a maggio? Scopriamolo assieme nella nostra classifica aggiornata dopo ogni turno di campionato, al netto di partite da recuperare che verranno segnalate con un asterisco.

Juventus 7
Napoli 7
Milan 6
Cagliari 6
Spezia 6
Torino 6*
Verona 6
Sassuolo 4
Inter 4*
Lazio 4
Atalanta 4*
Salernitana 3*
Roma 3
Fiorentina 3*
Empoli 2
Genoa 1
Venezia 1*
Bologna 0*
Udinese 0*
Sampdoria 0

* una partita in meno

