Senzatetto senza green pass, i rifugi li respingono: 5 morti di freddo in un mese (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen — Non hai il green pass, non entri nel ricovero per senzatetto: e crepi di freddo. Molti clochard muoiono per ipotermia nelle notti invernali come cani, perché sprovvisti di passaporto verde che avrebbe loro aperto le porte di un rifugio per clochard. Cinque nell’ultimo mese a Roma, 6 dal novembre scorso. Tre solo negli ultimi giorni. Leggi anche: Como, multa da 400 euro a un senzatetto: “Si è allontanato da casa”. Quale? Il 14 gennaio è toccato a un 52enne romeno che dormiva sotto il cavalcavia tra via del Tintoretto e via Laurentina, seguito, nella mattina del 15 gennaio, da un 53enne polacco senza fissa dimora. Entrambi deceduti per assideramento. La stessa fine è toccata alcuni giorni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen — Non hai il, non entri nel ricovero per: e crepi di. Molti clochard muoiono per ipotermia nelle notti invernali come cani, perché sprovvisti diaporto verde che avrebbe loro aperto le porte di uno per clochard. Cinque nell’ultimoa Roma, 6 dal novembre scorso. Tre solo negli ultimi giorni. Leggi anche: Como, multa da 400 euro a un: “Si è allontanato da casa”. Quale? Il 14 gennaio è toccato a un 52enne romeno che dormiva sotto il cavalcavia tra via del Tintoretto e via Laurentina, seguito, nella mattina del 15 gennaio, da un 53enne polaccofissa dimora. Entrambi deceduti per assideramento. La stessa fine è toccata alcuni giorni ...

rosaca : RT @IlPrimatoN: Senza green pass muori. Di freddo, sotto un cavalcavia - IlPrimatoN : Senza green pass muori. Di freddo, sotto un cavalcavia - argomauta1 : RT @molumbe: Si è persa che si parla di senzatetto morti di freddo perché senza green pass non si possono riparare la notte nei dormitori p… - missypippi : RT @molumbe: Si è persa che si parla di senzatetto morti di freddo perché senza green pass non si possono riparare la notte nei dormitori p… - avv_gr : RT @molumbe: Si è persa che si parla di senzatetto morti di freddo perché senza green pass non si possono riparare la notte nei dormitori p… -