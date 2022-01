Senato, a convegno con Nobel Parisi spunta video porno (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Sì, sto facendo la denuncia alla polizia postale. E’ andato in onda improvvisamente un filmato porno sul monitor del convegno che stavamo tenendo presso Palazzo Giustiniani, al Senato”. Raggiunta dall’AdnKronos, la senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani spiega di non poter stare al telefono più di tanto, perché sta raccontando agli inquirenti l’incredibile ‘intromissione’ hard Hentai, nel corso di un convegno che la matematica di Carpi, esponente di punta del movimento Cinque Stelle ed esperta di digitale ha organizzato, moderandolo via Zoom. “Che cosa è questo?” si domanda a un certo punto la senatrice, vedendo comparire le scene di sesso al centro del monitor, mentre nei riquadri, alcuni dei partecipanti, tra cui Giorgio Parisi, fisico e accademico, premio Nobel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Sì, sto facendo la denuncia alla polizia postale. E’ andato in onda improvvisamente un filmatosul monitor delche stavamo tenendo presso Palazzo Giustiniani, al”. Raggiunta dall’AdnKronos, la senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani spiega di non poter stare al telefono più di tanto, perché sta raccontando agli inquirenti l’incredibile ‘intromissione’ hard Hentai, nel corso di unche la matematica di Carpi, esponente di punta del movimento Cinque Stelle ed esperta di digitale ha organizzato, moderandolo via Zoom. “Che cosa è questo?” si domanda a un certo punto la senatrice, vedendo comparire le scene di sesso al centro del monitor, mentre nei riquadri, alcuni dei partecipanti, tra cui Giorgio, fisico e accademico, premio...

