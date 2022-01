Segnali di calo per la curva epidemica in Italia | tasso di positività al 15 | 4%

Leggi su agi

(Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI -diper lain. I nuovi casi sono 83.403, contro i 149.512 di ieri ma soprattutto i 101.762 di lunedì scorso, una diminuzione del 18% su base settimanale. Con 541.298 tamponi, come sempre pochi di lunedì (380 mila meno di ieri), ma con undicomunque in, dal 16,1% al 15,4%. I decessi sono 287 (ieri 248), per un totale di 141.391 vittime dall'inizio dell'epidemia. Se i casi calano, non così i ricoveri, che scontano il consueto "ritardo" di qualche giorno per allinearsi: le terapie intensive sono 26 in più (ieri +14) con 122 ingressi del giorno, e salgono a 1.717, mentre i ricoveri ordinari sono 509 in più (ieri +349), 19.228 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero ...